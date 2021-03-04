Восьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место стартовал с женской эстафеты.
Сборная Украины финишировала на четвертой позиции, однако затем была дисквалифицирована.
Украину в гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.
Читайте такжеВыполнил обещание: тренер сборной Украины по биатлону спел в прямом эфире (видео)Блашко завершила первый этап на третьем месте, а Джима сохранила эту позицию. Меркушина ушла на штрафной круг и стала девятой, но Пидгрушной удалось значительно улучшить этот результат - до бронзовой награды не хватило всего секунды.
Однако после гонки сборную Украины ждала дисквалификация. Дело в том, что во время передачи эстафеты Джима с первой попытки не сумела коснуться Меркушиной, а со второй попытки сделала это уже за пределами специально отведенного для этого коридора.
Победу в гонке одержала сборная Швеции.
Кубок мира в Нове Место. Результаты женской эстафеты
1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Норвегия (1+10) +40,0
5. США (0+7) +40,1
6. Италия (0+10) +40,1...
DSQ Украина (1+10)
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