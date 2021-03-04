Украинская сборная финишировала четвертой, но лишилась этого результата.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место стартовал с женской эстафеты.

Сборная Украины финишировала на четвертой позиции, однако затем была дисквалифицирована.

Украину в гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Читайте такжеВыполнил обещание: тренер сборной Украины по биатлону спел в прямом эфире (видео)Блашко завершила первый этап на третьем месте, а Джима сохранила эту позицию. Меркушина ушла на штрафной круг и стала девятой, но Пидгрушной удалось значительно улучшить этот результат - до бронзовой награды не хватило всего секунды.

Однако после гонки сборную Украины ждала дисквалификация. Дело в том, что во время передачи эстафеты Джима с первой попытки не сумела коснуться Меркушиной, а со второй попытки сделала это уже за пределами специально отведенного для этого коридора.

Победу в гонке одержала сборная Швеции.

Кубок мира в Нове Место. Результаты женской эстафеты

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6

2. Беларусь (0+9) +1,2

3. Франция (1+8) +27,8

4. Норвегия (1+10) +40,0

5. США (0+7) +40,1

6. Италия (0+10) +40,1...

DSQ Украина (1+10)

Кубок мира по биатлону: восьмой этап

Восьмой этап КМ по биатлону проходит с 4 по 7 марта: где и когда смотреть гонки.

Вместе с победой в женской эстафете Швеция выиграла и "Малый хрустальный глобус" в зачете женских эстафет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь