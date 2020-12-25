Конор Макгрегор на Рождество опубликовал милое семейное фото.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на Рождество поделился с болельщиками новостью о том, что в третий раз станет отцом.

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В Instagram Макгрегор опубликовал милое фото - со своей гражданской женой Ди Девлин и двумя детьми возле елки.

При этом возлюбленная спортсмена и их сын держат в руках снимок УЗИ малыша в утробе матери.

"Всех с Рождеством от нашей семьи - к вашим. Так много всего ждем в 2021-м", - написал Макгрегор.

Конор Макгрегор и Ди Девлин уже воспитывают трехлетнего Конора Джека и Крою, которой в январе исполнится два года.

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Автор: Антон Дударь