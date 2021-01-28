Шейхи раскошелились на солидную сумму ради шахмат.

Международная шахматная федерация объявила дату чемпионского матча. Поединок пройдет с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Об этом сообщает официальный сайт FIDE.

Призовой фонд турнира составит два миллиона евро. Титул чемпиона мира будет защищать норвежский шахматист Магнус Карлсен.

30-летний норвежец встретится с победителем турнира претендентов, который стартовал в российском городе Екатеринбург 17 марта 2020 года, но был приостановлен из-за мирового локдауна. Возобновление турнира запланировано на апрель 2021-го.

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Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее занимают места россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все – по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень (оба – по 2,5).

Матч за мировую шахматную корону будет состоять из 14 партий, победитель должен набрать как минимум 7,5 очков. В случае ничейного результата соперники разыграют титул на тай-брейке.

Выставка "Экспо" пройдет в конце 2021 года и станет самым масштабным выставочным событием мира. Вице-президент по коммуникациям "Экспо" - 2020 Мохаммед Аль-Насири прокомментировал долгожданный матч:

"Экспо" - 2020 - глобальное событие для всего человечества. А мы гостеприимная и амбициозная нация, которая охотно готова принять бой двух самых светлых умов мира шахмат", - отметил один из организаторов.

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Автор: Будрин Артем