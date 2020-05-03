"Россия напала": футболист сборной Украины объяснил, почему не поедет играть в РФ

Роман Безус отметил, что не смог бы выходить на поле в соседней стране при нынешних обстоятельствах.

Полузащитник бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Безус прокомментировал возможность перехода в один из клубов чемпионата России, которой пользуются некоторые украинские футболисты.

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Безуса цитирует Tribuna.com.

"Ситуация такая. Россия напала, забрала Крым, Донбасс у нас закрыт из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал.

Но эту тему заело. Все говорят - я бы не поехал, кого ни спроси. Все потом хвалят - вот красавец. Это пиар-новость. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать", - заявил 29-летний игрок.

При этом Безус добавил, что футболистам надо осторожно обсуждать политику:

"Это хорошо, если ты говоришь об этом открыто, но надо давать аргументы, разбираться. Если ты даешь мнение, тысяча или две человек примут его, потому что тебя уважают и любят, но что, если оно неправильное? Ты их поменяешь, а мысль совсем нелогичная. Так что лучше иногда не говорить".

Как сообщал УНИАН, ранее экс-футболист сборной Украины Алиев рассказал, за что ему нравится Путин.