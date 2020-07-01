Сыграют с Барселоной: лучший гандбольный клуб Украины узнал соперников в Лиге чемпионов

"Мотор" выступит на обновленном европейском турнире.

1 июля состоялась жеребьевка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

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Об этом сообщил официальный сайт ГК "Мотор".

Одним из участников турнира будет запорожский клуб, который выступит в группе B.

Соперниками украинцев станут каталонская "Барселона", венгерский "Веспрем", немецкий "Киль", датский "Ольборг", французский "Нант", словенский "Целе" и хорватский "Загреб".

Стоит отметить, что запорожцы впервые сыграют в Лиге чемпионов с "Барселоной", которая является самым титулованным клубом Европы. С другими соперниками "Мотор" уже пересекался.

Матчи первого тура запланированы на 16-17 сентября. В плей-офф из групп А и В выйдут по шесть лучших команд.

Для "Мотора" это будет восьмой сезон подряд, в котором команда выступит в ЛЧ.

Как сообщал УНИАН, в марте запорожский клуб не сумел выйти в полуфинал SEHA-лиги.

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