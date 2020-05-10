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UFC вернулся: в США состоялся крупный турнир без зрителей (видео)

09:33, 10 мая 2020
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Поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи / REUTERS

В американском Джексонвилле прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 249, который изначально был запланирован на 18 апреля, но был перенесен из-за коронавируса.

Турнир прошел при пустых трибунах.

В главном бою вечера Джастин Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона, который не проигрывал в UFC с 2012 года.

Бой завершился в пятом раунде. За полторы минуты до конца рефери остановил бой из-за окровавленного лица Фергюсона.

Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в легком весе и теперь должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Во втором по значимости поединке вечера Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круса, защитив пояс чемпиона в легчайшем весе. После этого Сехудо объявил о завершении карьеры.

Как сообщал УНИАН, один из боев турнира 249 был отменен после того, как коронавирус был выявлен у американского бойца.

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