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Формула-1 дополнила календарь двумя этапами: один состоится впервые в истории

17:12, 10 июля 2020
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Автодром в Муджелло еще не принимал Формулу-1 / фото motorsport.com

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Об этом сообщил официальный сайт гоночной серии.

С 11 по 13 сентября будет проходить Гран-при Тосканы (Италия). Гонка пройдет на автодроме Муджелло, который принадлежит "Феррари", впервые в истории. Стоит отметить, что в начале сентября будет проходить этап в итальянской Монце, поэтому команды не будут покидать страну.

Также с 25 по 27 сентября будет проходить Гран-при России.

Напомним, сезон планировалось начать 15 марта гонкой в Мельбурне, однако в итоге часть гонок пришлось отменить или перенести из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что на первом этапе в этом году победу одержал гонщик "Мерседеса".

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