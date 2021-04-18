Макс Ферстаппен отпраздновал победу, а Льюис Хэмилтон прорвался на второе место.

18 апреля в Италии состоялся второй этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Эмилии-Романьи.

Победителем гонки стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал вторым.

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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон побывал на обочине, но сумел вернуться на трассу. А вот его напарник Валттери Боттас завершил гонку из-за серьезной аварии с участием Джорджа Рассела из "Уильямс". На 33-м круге гонку пришлось приостановить.

Хэмилтону в итоге удалось подняться с девятого места на второе, а также взять дополнительное очко за лучший круг.

Гран-При Эмилии-Романьи. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 22,000

3. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 23,702

4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 25,579

5. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 27,036

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 51,220

7. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 51,909

8. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури) - 52,818

9. Кими Райкконен (Финляндия, "Альфа Ромео") - 64,773

10. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 65,704

Формула-1: результаты сезона

После двух этапов в личном зачете у Хэмилтона и Ферстаппена по 44 очка. В тройку также входит Норрис - 27 очков.

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 59 очков. У "Ред Булл" - 54, у "Макларена" - 41.

Следующая гонка состоится 2 мая - Гран-при Португалии.

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Автор: Антон Дударь