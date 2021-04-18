18 апреля в Италии состоялся второй этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Эмилии-Романьи.
Победителем гонки стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал вторым.
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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон побывал на обочине, но сумел вернуться на трассу. А вот его напарник Валттери Боттас завершил гонку из-за серьезной аварии с участием Джорджа Рассела из "Уильямс". На 33-м круге гонку пришлось приостановить.
Хэмилтону в итоге удалось подняться с девятого места на второе, а также взять дополнительное очко за лучший круг.
Гран-При Эмилии-Романьи. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 22,000
3. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 23,702
4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 25,579
5. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 27,036
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 51,220
7. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 51,909
8. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури) - 52,818
9. Кими Райкконен (Финляндия, "Альфа Ромео") - 64,773
10. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 65,704
Формула-1: результаты сезона
- После двух этапов в личном зачете у Хэмилтона и Ферстаппена по 44 очка. В тройку также входит Норрис - 27 очков.
- В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 59 очков. У "Ред Булл" - 54, у "Макларена" - 41.
- Следующая гонка состоится 2 мая - Гран-при Португалии.
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