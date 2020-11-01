Льюис Хэмилтон приехал первым к финишу на Гран-при Эмилии-Романьи.

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 13-й гонки чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка в Имоле проводилась впервые за 14 лет.

Лидер сезона стартовал вторым, но сумел вырваться в лидеры.

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В тройку призеров также вошли Валттери Боттас ("Мерседес") и Даниэль Риккардо ("Рено").

Один из лидеров сезона Макс Ферстаппен из "Ред Булл" выбыл на 50-м круге, вылетев за пределы трассы.

"Мерседес" досрочно в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов и установил рекорд по этому показателю ("Феррари" удавалось выиграть шесть подряд титулов с 1999 по 2004 годы).

Гран-при Эмилии-Романьи. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:28.32,430

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 5,783

3. Даниэл Риккардо (Австралия, "Рено") - 14,320

4. Даниил Квят (Россия, "АльфаТаури") - 15,141

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 19,111

6. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт") - 19,652

7. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 20,230

8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 21,131

9. Кими Райкконен (Финляндия, "АльфаРомео") - 22,224

10. Антонио Джовинацци (Италия, "АльфаРомео") - 26,398

Формула-1: положение в чемпионате

Хэмилтон уверенно лидирует в сезоне. У него в активе 282 очка. На втором месте - Боттас (197 очков), на третьем - Ферстаппен (162).

В Кубке конструкторов "Мерседес" стал недосягаем для соперников (479 очков). На втором месте - "Ред Булл" (226), на третьей позиции - "Рено" (135).

Следующий этап Формулы-1 пройдет 15 ноября - Гран-при Турции.

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Автор: Антон Дударь