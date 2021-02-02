20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер рассказал, что будет готов вернуться на корт в марте. Соревнования в столице Катара, Дохе, должны состояться с 8 по 13 марта.
Об этом стало известно из его интервью для издания SRF.
"Сыграл бы еще на одном турнире после Дохи, если буду физически готов, а если нет - тогда вернусь к тренировкам, буду готовиться к грунту, а после него - к турниру в Галле, Уимблдону и Олимпийским играм", - поделился своими планами выдающийся швейцарец.
Последний раз Федерер выступал на Australian Open-2020 года. С того момента 39-летний швейцарец перенес две операции на правом колене.
Напомним, что Федерер не сыграет на Australian Open-2021.
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