Роджер Федерер продолжает восстановление после операций на колене.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на Australian Open-2021.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба турнира в Мельбурне.

"Желаем тебе скорейшего восстановления, Роджер. И ждем твоего возвращения на Australian Open в 2022 году", - отметили организаторы турнира.

Агент 39-летнего Федерера Тони Годсик сообщил, что швейцарец решил не форсировать возвращение на корт после двух операций на правом колене.

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"За последние пару месяцев Роджер добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант - вернуться к соревнованиям после Australian Open", - сообщил Годсик, которого цитирует AP.

Отметим, что в предыдущий раз Федерер не принимал участия в Открытом чемпионате Австралии еще в 1998 году, когда был юниором. В 1999 году он играл в квалификации, а с 2000-го каждый год выступал в основной сетке.

Australian Open-2021 пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

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Автор: Антон Дударь