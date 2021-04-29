Мужская сборная Украины в финальной части чемпионата Европы по баскетболу померится силами с Грецией, Италией, Хорватией, Великобританией и Эстонией.
Об этом стало известно после результатов жеребьевки на официальной странице FIBA EuroBasket.
Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2022 года в Германии, Италии, Чехии и Грузии.
Жеребьевка группового раунда Евробаскета-2022
Группа A: Испания, Турция, Бельгия, Россия, Грузия, Болгария
Группа B: Франция, Словения, Венгрия, Литва, Германия, Босния и Герцеговина
Группа C: Греция, Хорватия, Великобритания, Италия, Украина, Эстония
Группа D: Сербия, Польша, Израиль, Чехия, Финляндия, Нидерланды
Заметим, что 24 сборные будут соревноваться за звание чемпиона Европы. Уже сформированы 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового раунда путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.
Решающие матчи раунда плей-офф сыграют в Берлине.
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Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2022: главное
- 28 ноября сборная Украины уступила Словении в отборе на Евробаскет-2022.
- Сборная Украины после трех туров занимала третье место в группе F, набрав 3 очка. Однако наша команда смогла добавить обороты и в решающих матчах обеспечила себе великолепный результат.
- Через коронавирус чемпионат Европы был перенесен с 2021-го на 2022-й год.
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