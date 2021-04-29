Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2022 года.

Мужская сборная Украины в финальной части чемпионата Европы по баскетболу померится силами с Грецией, Италией, Хорватией, Великобританией и Эстонией.

Об этом стало известно после результатов жеребьевки на официальной странице FIBA EuroBasket.

Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2022 года в Германии, Италии, Чехии и Грузии.

Жеребьевка группового раунда Евробаскета-2022

Группа A: Испания, Турция, Бельгия, Россия, Грузия, Болгария

Группа B: Франция, Словения, Венгрия, Литва, Германия, Босния и Герцеговина

Группа C: Греция, Хорватия, Великобритания, Италия, Украина, Эстония

Группа D: Сербия, Польша, Израиль, Чехия, Финляндия, Нидерланды

Заметим, что 24 сборные будут соревноваться за звание чемпиона Европы. Уже сформированы 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового раунда путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Решающие матчи раунда плей-офф сыграют в Берлине.

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Автор: Артем Будрин