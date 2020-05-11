"Какая-то скрытая": украинский биатлонист высказался о войне на Донбассе

Артем Прима на 100% не знает, кто виноват в войне между Россией и Украиной.

Украинский биатлонист Артем Прима высказал свое мнение о войне на Донбассе.

Об этом Прима сказал в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

"У нас в стране продолжается война, у нас гибнут ребята. Если раньше погибали мои сверстники, то теперь уже и намного моложе ребята. Это очень плохо для любой страны. Мы ведем какую-то скрытую войну с Россией. В этом надо разбираться", - сказал Прима.

Биатлонист не может сказать, кто виноват в войне на Донбассе:

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"Взять и сказать, что точно виноват тот или тот - я мог бы это сделать, если бы это было в спорте, и я знал бы это на 100%. А не зная многих нюансов, не могу сказать, что и как. Я не настолько квалифицированный в этом вопросе".

Также Прима рассказал о том, что переживал, когда война только начиналась:

"Дискомфорт, в первую очередь, в душе был в 2014 году. Потому что мы - мужики, и мы защищаем честь страны в спорте, а так получилось, что у нас дома война. В первую очередь, хочешь помочь своей семье и своей стране. С одной стороны нечестно - мы на сборах бегаем, выступаем, а ребята на войне гибнут. От этого только плохие чувства. Тогда все ребята были подавлены".

Как сообщал УНИАН, ранее биатлонист Дмитрий Пидручный назвал Россию агрессором.