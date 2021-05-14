Украинка Даяна Ястремская, которая временно отстранена от тенниса из-за нарушения антидопинговых правил, продолжает доказывать свою честность. 20-летняя теннисистка заявила, что метаболиты местеролона оказались в ее организме путем полового акта с ее бывшим парнем.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Согласно источникам издания, экс-бойфренд спортсменки сказал, что это не соответствует действительности, а отец Ястремской просил его взять вину на себя. По его словам, он сдал анализ крови и написал письмо для трибунала ITF.
Также отец Даяны попросил молодого человека сдать волосы для анализа, на что получил отказ. Официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае.
ITF решит, кто в этой ситуации говорит правду, а кто нет.
Сейчас уроженка Одессы продолжает отбывать наказание на неопределенное время.
Даяна Ястремская: положительная допинг-проба
- О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.
- С 7 января она временно отстранена от участия в соревнованиях.
- Ястремская отрицает, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.
- Даяна уже подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но получила отказ.
- После этого уже ITF не удовлетворил ходатайство Ястремской с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.
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