Украинская теннисистка Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Италии (видео)
10:22, 07 августа 2020Другое
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Даяна Ястремская одержала свою вторую победу в Палермо.
Ястремская стала на шаг ближе к титулу в Палермо / фото twitter.com/AdelaideTennis
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории International в Палермо (Италия).
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Ястремская, получившая седьмой номер при посеве, встречалась с француженкой Осеан доден.
Поединок длился 1 час 18 минут и завершился победой украинки в двух сетах - 6:2, 6:4. Это была вторая встреча теннисисток, в которой украинка взяла реванш после поражения трехлетней давности.
За путевку в полуфинал Ястремская будет бороться с хозяйкой корта - 89-й ракеткой мира Камилой Джорджи.
Видеообзор минувшего поединка опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ястремская представила свою вторую песню.
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