Украинская теннисистка Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Италии (видео)

Даяна Ястремская одержала свою вторую победу в Палермо.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории International в Палермо (Италия).

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Ястремская, получившая седьмой номер при посеве, встречалась с француженкой Осеан доден.

Поединок длился 1 час 18 минут и завершился победой украинки в двух сетах - 6:2, 6:4. Это была вторая встреча теннисисток, в которой украинка взяла реванш после поражения трехлетней давности.

За путевку в полуфинал Ястремская будет бороться с хозяйкой корта - 89-й ракеткой мира Камилой Джорджи.

Видеообзор минувшего поединка опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ястремская представила свою вторую песню.

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