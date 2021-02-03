Даяна Ястремская не сыграет на турнире "Большого шлема".

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская все же не сможет выступить на Australian Open-2021.

Украинка, которая попалась на допинге и на время разбирательства была отстранена от участия в турнирах, пыталась оспорить запрет на выступление на Australian Open.

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Ястремская подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Независимого трибунала.

Как сообщает официальный сайт ITF, CAS не удовлетворил апелляцию украинки, оставив ее отстранение в силе.

Таким образом, Ястремская не сможет вернуться на корт до окончания рассмотрения дела по ее положительной допинг-пробе.

Даяна Ястремская: положительная допинг-проба

О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.

С 7 января она временно отстранена от участия в соревнованиях.

Ястремская отрицает, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.

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Автор: Антон Дударь