Это уже третье "золото" для Украины на нынешних соревнованиях в Будапеште.

Украина получила третий комплект золотых медалей на Чемпионате Европы по водным видам спорта. Очередной триумф принесли наши девушки в выступлении по артистическому плаванию в комбинации.

Украину представляли: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко (запасные София Мациевская и Анна Носова).

Также на пьедестал почета попали сборные Греции и Беларуси.

В целом эта медаль стала седьмой для украинцев на этом турнире. Кроме трех золотых медалей, в нашем активе также три "серебра" и одна "бронза".

Ранее Марта Федина выиграла золото в артистическом плавании. А 16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа стали победителями в прыжках в воду.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Артистическое плавание

Комбинация

1. Украина - 94,7000

2. Греция - 89,1000

3. Беларусь - 86,0667

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Автор: Артем Будрин