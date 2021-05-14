Украина получила третий комплект золотых медалей на Чемпионате Европы по водным видам спорта. Очередной триумф принесли наши девушки в выступлении по артистическому плаванию в комбинации.
Украину представляли: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко (запасные София Мациевская и Анна Носова).
Также на пьедестал почета попали сборные Греции и Беларуси.
В целом эта медаль стала седьмой для украинцев на этом турнире. Кроме трех золотых медалей, в нашем активе также три "серебра" и одна "бронза".
Ранее Марта Федина выиграла золото в артистическом плавании. А 16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа стали победителями в прыжках в воду.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Артистическое плавание
Комбинация
1. Украина - 94,7000
2. Греция - 89,1000
3. Беларусь - 86,0667
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