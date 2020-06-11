В Австралии спортсмена отправили на карантин из-за поцелуя с журналисткой (видео)

Курьезный эпизод приключился с регбистом Бенджи Маршаллом.

Один из ведущих игроков команды "Вестс Тайгерс" из австралийской Национальной регбийной лиги (НРЛ) Бенджи Маршалл был отправлен на самоизоляцию после того, как поцеловал журналистку перед тренировкой.

Об этом сообщает BBC.

10 июня Маршалл, прибыв на тренировку, увидел свою знакомую журналистку Мишель Бишоп. Спортсмен поздоровался с девушкой и поцеловал ее в щеку.

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Тем самым Маршалл нарушил медицинский протокол - спортсменам из НРЛ строго запрещено контактировать с кем-либо, кроме членов команды и своей семьи. Таким образом, теперь регбист вынужден проводить время в изоляции.

Журналистка прокомментировала эту ситуацию, отметив у себя в Twitter, что люди еще не привыкли к жизни в условиях пандемии коронавируса.

Видео эпизода опубликовано в Twitter 7NEWS Sydney.

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