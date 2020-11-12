"Барком-Кажаны" не смогли отправиться на игру в Румынию.

Украинский клуб "Барком-Кажаны" покинул Кубок Вызова по волейболу из-за ситуации с коронавирусом в клубе.

Об этом сообщил официальный сайт команды.

Дело в том, что пять игроков львовского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

Из-за этого "Барком-Кажаны" не смогли отправиться на ответный матч 1/16 финала Кубка Вызова против румынского "Динамо", который должен был состояться 11 ноября в Бухаресте.

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Украинский клуб обратился в Европейскую конфедерацию волейбола (EKB) с просьбой о переносе матча на более поздний срок. Однако в EKB приняли решение не проводить вторую встречу и признать решающим первый поединок, в котором "Барком-Кажаны" во Львове проиграли со счетом 2:3.

Таким образом, украинский клуб был исключен из турнира и лишен возможности взять реванш.

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Автор: Антон Дударь