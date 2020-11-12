Украинский клуб "Барком-Кажаны" покинул Кубок Вызова по волейболу из-за ситуации с коронавирусом в клубе.
Об этом сообщил официальный сайт команды.
Дело в том, что пять игроков львовского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.
Из-за этого "Барком-Кажаны" не смогли отправиться на ответный матч 1/16 финала Кубка Вызова против румынского "Динамо", который должен был состояться 11 ноября в Бухаресте.
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Украинский клуб обратился в Европейскую конфедерацию волейбола (EKB) с просьбой о переносе матча на более поздний срок. Однако в EKB приняли решение не проводить вторую встречу и признать решающим первый поединок, в котором "Барком-Кажаны" во Львове проиграли со счетом 2:3.
Таким образом, украинский клуб был исключен из турнира и лишен возможности взять реванш.
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