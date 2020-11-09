Артем Пустовой стал самым результативным игроком поединка.

Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал одним из лучших игроков поединка чемпионата Испании в составе "Барселоны".

Каталонцы встречались с "Эстудиантесом" и одержали победу со счетом 92:78.

Пустовой провел на паркете 22 минуты и 39 секунд, за которые набрал 18 очков, а также совершил 5 подборов и 2 передачи. По очкам украинец стал лучшим игроком "Барселоны".

Один из данков центрового попал в обзор матча, который опубликован на YouTube-канале турнира.

Артем Пустовой выйступает за "Барселону" с 2018 года. До этого он защищал цвета испанского "Обрадойро" и "Химика".

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Автор: Данил Слесь