Пустовой помог Барселоне победить Эстудиантес / фото El Periodico
Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал одним из лучших игроков поединка чемпионата Испании в составе "Барселоны".
Каталонцы встречались с "Эстудиантесом" и одержали победу со счетом 92:78.
Пустовой провел на паркете 22 минуты и 39 секунд, за которые набрал 18 очков, а также совершил 5 подборов и 2 передачи. По очкам украинец стал лучшим игроком "Барселоны".
Один из данков центрового попал в обзор матча, который опубликован на YouTube-канале турнира.
Артем Пустовой выйступает за "Барселону" с 2018 года. До этого он защищал цвета испанского "Обрадойро" и "Химика".
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