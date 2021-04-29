Состояние Андрея Карпова оценивается как тяжелое, но стабильное.

Украинский спидвеист Андрей Карпов попал в тяжелую аварию во время тренировки в польском Грудзенже.

Об этом сообщается в Facebook польской команды Rzeszowskie Towarzystwo Zuzlowe, за которую выступает Карпов.

Украинец на выходе из поворота врезался в ограждение, на котором не было надувной защиты.

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Карпов находился в сознании, когда был госпитализирован. Обследование выявило у него девять сломанных ребер и пробитое легкое. Карпов перенес операцию и был введен в состояние медикаментозной комы.

На следующий день после аварии стало известно, что состояние украинца оценивается как тяжелое, но стабильное.

Спидвей, или трековые мотогонки - это один из видов мотоциклетного спорта. Главное отличие спидвея от кольцевых мотогонок и мотокросса заключается в трассе, которая представляет собой овал длиной от 260 м до 400 м, обычно с гаревым ровным покрытием.

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Автор: Антон Дударь