Анастасия Меркушина подверглась "хейту" в интернете.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина после женской эстафеты на Кубке мира опубликовала пост, в котором разместила скриншот с сообщением одного из болельщиков в сети.

Публикация появилась на странице Меркушиной в Facebook.

"Тварь ты, бл*ть. Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, потому что ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась. Так еще и ездишь, как ребенок - в штиль на штрафной круг умудрилась пойти. Ты забрала у Украины сегодня медаль, возможно, и золотую. Позорище", - написал биатлонистке подписчик.

"Сегодня я поняла одну вещь. Команда - это не только победы, а и поддержка в трудном положении. И в этом мы сегодня были лучшие, но когда пишут болельщики такое...", - написала Меркушина.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: сборную Украины дисквалифицировали в женской эстафете, но затем вернули ей четвертое место (видео)Подписчики в Facebook в комментариях посоветовали биатлонистке не обращать внимание на "тупого неадеквата" и "ребенка, которого родители не научили элементарному".

Напомним, в женской эстафете в чешском Нове Место Меркушина на своем этапе ушла на штрафной круг. А во время передачи эстафеты от Юлии Джимы Меркушиной произошел спорный эпизод, из-за которого Украину сперва дисквалифицировали, но после подачи протеста вернули четвертое место.

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Автор: Антон Дударь