Словацкий тренер может возглавить женскую сборную Украины по биатлону

Юрай Санитра на данный момент возглавляет мужскую команду.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра является главным претендентом на то, чтобы возглавить и женскую команду.

Об этом сообщает "Суспільне спорт".

При этом словацкий специалист продолжит тренировать и мужскую команду.

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По данным источника под руководством тренера будут готовиться 4-5 спортсменок - те, у которых нет личного тренера.

Санитра должен быть утвержден наставником женской сборной после тренерского совета, дата которого пока неизвестна.

Старшим тренером женской сборной Украины в прошлом сезоне был Валерий Лесников.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру.