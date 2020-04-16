Словацкий тренер может возглавить женскую сборную Украины по биатлону
Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра является главным претендентом на то, чтобы возглавить и женскую команду.
Об этом сообщает "Суспільне спорт".
При этом словацкий специалист продолжит тренировать и мужскую команду.
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По данным источника под руководством тренера будут готовиться 4-5 спортсменок - те, у которых нет личного тренера.
Санитра должен быть утвержден наставником женской сборной после тренерского совета, дата которого пока неизвестна.
Старшим тренером женской сборной Украины в прошлом сезоне был Валерий Лесников.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру.