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Словацкий тренер может возглавить женскую сборную Украины по биатлону

09:47, 16 апреля 2020
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Юрай Санитра возглавляет мужскую сборную Украины с 2016 года / фото: biathlon.com.ua

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра является главным претендентом на то, чтобы возглавить и женскую команду.

Об этом сообщает "Суспільне спорт".

При этом словацкий специалист продолжит тренировать и мужскую команду.

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По данным источника под руководством тренера будут готовиться 4-5 спортсменок - те, у которых нет личного тренера.

Санитра должен быть утвержден наставником женской сборной после тренерского совета, дата которого пока неизвестна.

Старшим тренером женской сборной Украины в прошлом сезоне был Валерий Лесников.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру.

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