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Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

11:55, 06 апреля 2020
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Сулемдал будет получать образование / фото: tv2.no

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Об этом сообщает TV2.

"Я долго думала перед этим шагом. Довольна тем, чего удалось достичь. Это очень эмоциональный момент. Осенью я стану студенткой дневного отделения и хочу получить образование инженера. С нетерпением жду учебы, которая всегда была моей мечтой", - заявила Сулемдал.

30-летняя биатлонистка шесть раз выигрывала чемпионат мира в эстафетах, а еще один раз завоевала бронзу. Также на ее счету две победы и множество подиумов на этапах Кубка мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что один из лучших биатлонистов мира объявил о завершении карьеры.

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