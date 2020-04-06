Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Сюнневе Сулемдал решила покинуть большой спорт в 30 лет.

Норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал приняла решение завершить карьеру.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: итоги сезона 2019-2020 (фото)

Об этом сообщает TV2.

"Я долго думала перед этим шагом. Довольна тем, чего удалось достичь. Это очень эмоциональный момент. Осенью я стану студенткой дневного отделения и хочу получить образование инженера. С нетерпением жду учебы, которая всегда была моей мечтой", - заявила Сулемдал.

30-летняя биатлонистка шесть раз выигрывала чемпионат мира в эстафетах, а еще один раз завоевала бронзу. Также на ее счету две победы и множество подиумов на этапах Кубка мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что один из лучших биатлонистов мира объявил о завершении карьеры.