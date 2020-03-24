"Важно держаться вместе": украинские спортсмены отреагировали на перенос Олимпиады-2020

Украинские олимпийцы будут вынуждены ждать еще год, чтобы побороться за медали в Токио.

Звезды украинского спорта прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год.

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Борец греко-римского стиля Жан Беленюк в комментарии Tribuna.com отметил, что это решение заставит его дольше задержаться в спорте:

"К сожалению, случился такой форс-мажор в олимпийском движении. С другой стороны и себя жаль, и спортсменов, которые так долго готовились. Но главнее всего, что Олимпийские Игры не отменяют, а просто переносят.

Это повод для всех спортсменов показать свой характер. Даже те, кто хотели завершать карьеру после Олимпиады, останутся в спорте еще на год, чтобы пройти это испытание. Такие обстоятельства вынуждают меня еще как минимум на год остаться в спорте".

Свое мнение для Tribuna.com также высказал каратист Станислав Горуна:

"Нормально отреагировал на новость о перенесении Олимпиады на 2021 год. Работаем дальше. Если надо подождать еще один год, то это ничего страшного. У спортсменов никогда ничего не спрашивают. По большому счету ничего не изменилось, просто соревнования перенесли. Нужно относиться ко всему проще.

Конечно, все планы относительно подготовки и выступлений на соревнованиях сломались. Дело же не только в Олимпиаде. Есть еще многие другие соревнования. Но вообще вся спортивная активность на ближайшие полгода остановилась. Теперь все спортсмены станут физкультурниками - турниров не будет, нормальных тренировок тоже, готовиться не к чему. Из спорта высших достижений мы переквалифицируемся на массовый спорт".

Каратистка Анжелика Терлюга не стала скрывать, что расстроена, о чем написала в Instagram:

"Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры были перенесены на 2021 год. Я должна ждать еще один год и верить в себя. 2020 год - тяжелый год для меня и всех нас. Теперь я не вижу выхода, но я стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться".

Маунтинбайкер Яна Беломоина также высказалась в Instagram, призвав всех не опускать руки:

"Олимпиада-2020 года перенесена на 2021 год. В это трудное для всего мира время важно держаться вместе, оставаться сильными и хранить свои мечты в сердцах. Мы должны смотреть в будущее и никогда не сдаваться".

Фехтовальщица Ольга Харлан отметила, что спортсменам надо набраться терпения:

"Двигаемся к Токио-2021. Наши мечты были отложены на год, но хотя бы не отменены совсем (давайте искать хоть какой-то позитив). Мы точно будем сильными и терпеливыми. Самое главное - мы должны беречь себя и свои семьи".

Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа, однако в МОК было принято решение перенести Игры на следующий год из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о переносе Евро-2020 на следующий год.