"Важно держаться вместе": украинские спортсмены отреагировали на перенос Олимпиады-2020
Звезды украинского спорта прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год.
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Борец греко-римского стиля Жан Беленюк в комментарии Tribuna.com отметил, что это решение заставит его дольше задержаться в спорте:
"К сожалению, случился такой форс-мажор в олимпийском движении. С другой стороны и себя жаль, и спортсменов, которые так долго готовились. Но главнее всего, что Олимпийские Игры не отменяют, а просто переносят.
Это повод для всех спортсменов показать свой характер. Даже те, кто хотели завершать карьеру после Олимпиады, останутся в спорте еще на год, чтобы пройти это испытание. Такие обстоятельства вынуждают меня еще как минимум на год остаться в спорте".
Свое мнение для Tribuna.com также высказал каратист Станислав Горуна:
"Нормально отреагировал на новость о перенесении Олимпиады на 2021 год. Работаем дальше. Если надо подождать еще один год, то это ничего страшного. У спортсменов никогда ничего не спрашивают. По большому счету ничего не изменилось, просто соревнования перенесли. Нужно относиться ко всему проще.
Конечно, все планы относительно подготовки и выступлений на соревнованиях сломались. Дело же не только в Олимпиаде. Есть еще многие другие соревнования. Но вообще вся спортивная активность на ближайшие полгода остановилась. Теперь все спортсмены станут физкультурниками - турниров не будет, нормальных тренировок тоже, готовиться не к чему. Из спорта высших достижений мы переквалифицируемся на массовый спорт".
Каратистка Анжелика Терлюга не стала скрывать, что расстроена, о чем написала в Instagram:
"Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры были перенесены на 2021 год. Я должна ждать еще один год и верить в себя. 2020 год - тяжелый год для меня и всех нас. Теперь я не вижу выхода, но я стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться".
Everything happened for a reason ... Yes?! 🤔 You never know what your day may hold! Few days ago I was happiest girl in the world, because I officially got my license 😍 Today I saw a dark cloud ... Olympic Games was postponed to 2021 ❌❌❌❌❌❌❌❌❌🥺🥺🥺🥺🥺 I must to wait 1 more year and believe in myself 😭 2020 - hard year for me and everyone 😔 Now I can’t see a way out , but I try to stay strong and Never Give up 💪 This is my only comment about the situation!!! Don’t ask a girl, who got a ticket to her first OG and this OG postponed, about her feelings and emotions!!!! #badnews #olympicgames #tokyo2021 #letswait #nevergiveup
Маунтинбайкер Яна Беломоина также высказалась в Instagram, призвав всех не опускать руки:
"Олимпиада-2020 года перенесена на 2021 год. В это трудное для всего мира время важно держаться вместе, оставаться сильными и хранить свои мечты в сердцах. Мы должны смотреть в будущее и никогда не сдаваться".
OFFICIALLY ❗️ Olympics 2020 have been postponed to 2021! During this difficult time for the whole world 🌍 it’s important to put together, stay strong, keep our dreams in our hearts ♥️ We must look to the future and NEVER GIVE UP❗️ @bbmtb 📸 @irmokeizer #BetterTogether #SharingLight #PassionForMountainbike @olympics ❤️ @tokyo2020
Фехтовальщица Ольга Харлан отметила, что спортсменам надо набраться терпения:
"Двигаемся к Токио-2021. Наши мечты были отложены на год, но хотя бы не отменены совсем (давайте искать хоть какой-то позитив). Мы точно будем сильными и терпеливыми. Самое главное - мы должны беречь себя и свои семьи".
It is what it is... Moving to #Tokyo2021. Our dream was postponed on 1 year, but at least, not canceled at all (let’s find something positive in here)🤔. We definitely will be stronger and more patient! The main thing we all must take care of ourself and our families! #takecare #washyourhands #followyourdream #moveon
Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа, однако в МОК было принято решение перенести Игры на следующий год из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее также сообщал о переносе Евро-2020 на следующий год.