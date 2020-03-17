УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год из-за коронавируса

Турнир не состоится следующим летом.

Во вторник, 17 марта, состоялась видеоконференция УЕФА по поводу ситуации в футболе на фоне пандемии коронавируса. В рамках мероприятия было принято решение перенести чемпионат Европы-2020 по футболу на лето следующего года.

Об этом сообщила Федерация футбола Норвегии в Twitter.

В обсуждении футбольного календаря и его изменений приняли участие ассоциации-члены УЕФА, а также представители Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Изначально Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля, однако пандемия парализовала большинство клубных турниров континента, а также не позволила УЕФА гарантировать, что к лету коронавирус будет побежден. По всей Европе начали заражаться футболисты, а футбольные федерации нескольких стран призвали перенести Евро-2020.

Было принято решение провести чемпионат Европы в 2021-м году с 11 июня по 11 июля. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы.