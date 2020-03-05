Наложили 90 швов: хоккеист с украинскими корнями получил жуткую травму в матче НХЛ (видео)
Канадский хоккеист с украинскими корнями Джонни Бойчак получил серьезную травму в составе "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс" (2:6).
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36-летний защитник во время борьбы за шайбу у своих ворот получил удар коньком в лицо от форварда "Канадиенс" Арттури Лехконена. Последний потерял равновесие и случайно зацепил голову Бойчака.
Пострадавший сразу схватился за лицо и покинул лед без помощи медиков.
Позже официальный сайт НХЛ сообщил, что Бойчаку повезло не повредить глаз - лезвие прошло совсем рядом и порезало веко. Хоккеисту наложили 90 швов на место травмы.
Видео инцидента опубликовал YouTube-канал SPORTSNET.
Стоит отметить, что Джонни Бойчак имеет украинские корни - его дедушка был родом из Украины. Защитник является обладателем Кубка Стэнли-2011 в составе "Бостона".
УНИАН ранее сообщал о том, что хоккеисты устроили две зрелищные драки во время матча УХЛ.