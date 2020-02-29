Впервые с 2016 года: украинская теннисистка Бондаренко пробилась в финал парного турнира в Мексике (видео)

Украинка будет бороться за титул в Акапулько.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Шарон Фичман стала финалисткой парного разряда турнира WTA International Abierto Mexicano в Акапулько (Мексика).

В полуфинале Бондаренко и Фичман встречались с австралийским дуэтом Эллен Перес/Сторм Сандерс, получившим третий номер при посеве.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился с счетом 6:3, 6:4.

Следующими соперницами украинки и канадки станут вторые ракетки турнира - Дезире Кравчик (США) и Джулиана Олмос (Мексика).

Стоит отметить, что Катерина Бондаренко вышла в парный финал турнира впервые с 2016 года.

УНИАН также сообщал о том, что ранее Бондаренко уступила седьмой ракетке одиночного разряда турнира в Мексике.