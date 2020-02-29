Впервые с 2016 года: украинская теннисистка Бондаренко пробилась в финал парного турнира в Мексике (видео)
11:09, 29 февраля 2020Другое
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Украинка будет бороться за титул в Акапулько.
Бондаренко и Фичман - в шаге от титула / фото: tennisua.org
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Шарон Фичман стала финалисткой парного разряда турнира WTA International Abierto Mexicano в Акапулько (Мексика).
В полуфинале Бондаренко и Фичман встречались с австралийским дуэтом Эллен Перес/Сторм Сандерс, получившим третий номер при посеве.
Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился с счетом 6:3, 6:4.
Следующими соперницами украинки и канадки станут вторые ракетки турнира - Дезире Кравчик (США) и Джулиана Олмос (Мексика).
Стоит отметить, что Катерина Бондаренко вышла в парный финал турнира впервые с 2016 года.
УНИАН также сообщал о том, что ранее Бондаренко уступила седьмой ракетке одиночного разряда турнира в Мексике.
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