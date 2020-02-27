Украинская теннисистка Бондаренко уступила седьмой ракетке турнира в Мексике (видео)

Украинка завершила борьбу в одиночном разряде.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла во втором раунде турнира WTA International в мексиканском Акапулько (призовой фонд - 275 тысяч долларов).

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Украинка встречалась британкой Хизер Уотсон, которая получила седьмой номер при посеве и является 69-й ракеткой мира.

Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился в двух сетах - 6:7 (2), 2:6. В первой партии Бондаренко лидировала со счетом 5:3, однако соперница сумела переломить ход поединка.

Концовку матча опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская теннисистка проиграла экс-первой ракетке мира в Дохе.