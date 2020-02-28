Украинский баскетболист отметился результативной игрой за новую команду в НБА (видео)
10:19, 28 февраля 2020Другое
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Алексей Лень провел успешный матч в составе "Сакраменто".
Алексей Лень / REUTERS
Украинский центровой Алексей Лень провел результативный матч в составе "Сакраменто Кингз" в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
В поединке против "Оклахомы" Лень провел на паркете 21 минуту и записал себе в актив дабл-дабл - 11 очков и 11 подборов. Также на счету украинца 1 блок-шот, а в пассиве - 1 потеря и 3 фола.
Украинец стал вторым самым результативным игроком команды в матче.
Встреча завершилась поражением "Оклахомы" со счетом 108:112.
Видео действий Леня в этом матче опубликовал канал Smart Highlights в YouTube.
Как сообщал УНИАН, в дебютном матче за "Сакраменто" Лень стал одним из участников потасовки.
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