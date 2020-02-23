Помог победить и устроил потасовку: украинский баскетболист дебютировал за новую команду в НБА (видео)

Алексей Лень провел первую игру за "Сакраменто".

Украинский баскетболист Алексей Лень провел первый поединок за "Сакраменто" после перехода в команду из "Аталанты".

Читайте такжеВ НБА состоялся конкурс слэм-данков (фото, видео)

"Короли" встречались с "Лос-Анджелес Клипперс" и одержали победу со счетом 112:103 (25:13, 29:35, 34:35, 24:20).

Ожидалось, что украинец пропустит игру из-за травмы, но он успел восстановиться и провел на паркете 16 минут, за которые набрал 3 очка, а также совершил 8 подбров, 1 перехват и 1 блок-шот.

Также Лень запомнился потасовкой в заключительной четверти с одним из игроков "Клипперс".

Видео конфликта опубликовал YouTube-канал MLG Highlights.

Алексей Лень был обменян в "Сакраменто" из "Атланты" в начале февраля. За прошлую команду в этом сезоне 26-летний баскетболист провел 40 поединков, набирая в среднем 8,7 очка, а также делая 5,8 подбора и 1,1 передачи за игру.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист сыграл в Матче восходящих звезд НБА.