"Не ругайте нас": украинская биатлонистка извинилась перед болельщиками

Валентина Семеренко принесла извинения за неудачные выступления на чемпионате мира.

Биатлонистка Валентина Семеренко извинилась перед болельщиками за неудачные выступления украинской сборной на чемпионате мира в Италии.

Слова Семеренко приводит biathlon.com.ua.

"Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стремимся к чистой стрельбе. Мы расстраиваемся еще больше, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать", - сказала биатлонистка.

Читайте такжеЧМ по биатлону: украинки не смогли побороться за медали в гонке преследования

Семеренко также прокомментировала свое 42-е место в индивидуальной гонке.

"Очень расстроена. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы, не знаю, в чем причина. Как пошел сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит - для меня это шок".

Напомним, сборной Украины пока не удалось завоевать ни одной медали на ЧМ-2020. Лучшим результатом нашей команды остается четвертое место Елены Пидгрушной в спринте.

Как сообщал УНИАН, лучшей среди украинок по итогам индивидуальной гонки в Антхольце стала Анастасия Меркушина, которая заняла одиннадцатое место.