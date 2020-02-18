"Не ругайте нас": украинская биатлонистка извинилась перед болельщиками
Биатлонистка Валентина Семеренко извинилась перед болельщиками за неудачные выступления украинской сборной на чемпионате мира в Италии.
Слова Семеренко приводит biathlon.com.ua.
"Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стремимся к чистой стрельбе. Мы расстраиваемся еще больше, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать", - сказала биатлонистка.
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Семеренко также прокомментировала свое 42-е место в индивидуальной гонке.
"Очень расстроена. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы, не знаю, в чем причина. Как пошел сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит - для меня это шок".
Напомним, сборной Украины пока не удалось завоевать ни одной медали на ЧМ-2020. Лучшим результатом нашей команды остается четвертое место Елены Пидгрушной в спринте.
Как сообщал УНИАН, лучшей среди украинок по итогам индивидуальной гонки в Антхольце стала Анастасия Меркушина, которая заняла одиннадцатое место.