ЧМ по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки

Победила Доротея Вирер, а лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина.

На чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце, состоялась индивидуальная гонка среди женщин.

Лучшей среди украинок по итогам гонки стала Анастасия Меркушина, которая боролась за попадание в топ-6, но промах последним выстрелом на четвертом огневом рубеже отбросил ее на итоговое одиннадцатое место.

Читайте такжеЧМ по биатлону: украинки не смогли побороться за медали в гонке преследования

Другие украинки финишировали за пределами топ-25.

Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер, которая выиграла уже второе золото на ЧМ-2020.

Результаты гонки

1. Доротея Вирер (Италия) - (1+1+0+0) 43:07,7

2. Ванесса Хинц (Германия) - (0+0+0+1) +2,2

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+1+0+1) +15,8...

11. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1+0+1) +1:35,1

29. Вита Семеренко (Украина) - (2+0+1+0) +3:42,5

37. Юлия Джима (Украина) - (0+1+2+2) +4:23,2

42. Валя Семеренко (Украина) - (1+1+0+2) +4:42,0

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лидер мужской сборной Украины пропустит индивидуальную гонку на ЧМ.