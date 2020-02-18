ЧМ по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки
На чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце, состоялась индивидуальная гонка среди женщин.
Лучшей среди украинок по итогам гонки стала Анастасия Меркушина, которая боролась за попадание в топ-6, но промах последним выстрелом на четвертом огневом рубеже отбросил ее на итоговое одиннадцатое место.
Читайте такжеЧМ по биатлону: украинки не смогли побороться за медали в гонке преследования
Другие украинки финишировали за пределами топ-25.
Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер, которая выиграла уже второе золото на ЧМ-2020.
Результаты гонки
1. Доротея Вирер (Италия) - (1+1+0+0) 43:07,7
2. Ванесса Хинц (Германия) - (0+0+0+1) +2,2
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+1+0+1) +15,8...
11. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1+0+1) +1:35,1
29. Вита Семеренко (Украина) - (2+0+1+0) +3:42,5
37. Юлия Джима (Украина) - (0+1+2+2) +4:23,2
42. Валя Семеренко (Украина) - (1+1+0+2) +4:42,0
Ранее УНИАН также сообщал о том, что лидер мужской сборной Украины пропустит индивидуальную гонку на ЧМ.