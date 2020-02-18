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ЧМ по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки

17:02, 18 февраля 2020
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Доротея Вирер / REUTERS

Лучшей среди украинок по итогам гонки стала Анастасия Меркушина, которая боролась за попадание в топ-6, но промах последним выстрелом на четвертом огневом рубеже отбросил ее на итоговое одиннадцатое место.

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Другие украинки финишировали за пределами топ-25.

Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер, которая выиграла уже второе золото на ЧМ-2020.

Результаты гонки

1.  Доротея Вирер (Италия) - (1+1+0+0)  43:07,7

2.  Ванесса Хинц (Германия) - (0+0+0+1)  +2,2

3.  Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+1+0+1)  +15,8...

11.  Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1+0+1)  +1:35,1

29.  Вита Семеренко (Украина) - (2+0+1+0)  +3:42,5

37.  Юлия Джима (Украина) - (0+1+2+2)  +4:23,2

42.  Валя Семеренко (Украина) - (1+1+0+2)  +4:42,0

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лидер мужской сборной Украины пропустит индивидуальную гонку на ЧМ.

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