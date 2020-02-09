Объявлен состав сборной Украины на ЧМ по биатлону-2020
17:24, 09 февраля 2020Другое
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Тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на мировое первенство.
Вита Семеренко / REUTERS
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом мужской и женской команд на чемпионат мира по биатлону-2020.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Состав женской сборной: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок
Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал
Мировое первенство пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве с 13 по 23 февраля.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Журавок завоевала медаль на КУбке IBU.
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