Объявлен состав сборной Украины на ЧМ по биатлону-2020

Тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на мировое первенство.

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом мужской и женской команд на чемпионат мира по биатлону-2020.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Состав женской сборной: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок

Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Мировое первенство пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве с 13 по 23 февраля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Журавок завоевала медаль на КУбке IBU.