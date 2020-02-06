Сборная Украины по художественной гимнастике выступит на турнире в Москве

Такое решение принял тренерский штаб команды.

Две представительницы сборной Украины по художественной гимнастике Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях, которые пройдут в Москве.

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Об этом сообщил Instagram национальной команды.

"Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Евы Мелещук и Кристины Пограничной в Гран-при по художественной гимнастике, Москва", - говорится в сообщении.

Международный турнир в столице России "Гран-при Москва 2020" пройдет с 7 по 9 февраля.

Стоит отметить, что в соревнованиях будут принимать участие представители более чем 30 стран.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина сообщила о нехватке финансирования.