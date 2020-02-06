Сборная Украины по художественной гимнастике выступит на турнире в Москве
Две представительницы сборной Украины по художественной гимнастике Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях, которые пройдут в Москве.
Читайте такжеЗолото и еще пять наград: украинские гимнастки успешно выступили на Универсиаде-2019 (видео)
Об этом сообщил Instagram национальной команды.
"Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Евы Мелещук и Кристины Пограничной в Гран-при по художественной гимнастике, Москва", - говорится в сообщении.
Международный турнир в столице России "Гран-при Москва 2020" пройдет с 7 по 9 февраля.
Стоит отметить, что в соревнованиях будут принимать участие представители более чем 30 стран.
У нас свежие новости💥! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины🇺🇦 было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи ! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz
УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина сообщила о нехватке финансирования.