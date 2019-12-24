"Денег катастрофически мало": Дерюгина заявила об угрозе срыва подготовки гимнасток к Олимпиаде-2020

На художественную гимнастику выделено почти в четыре раза меньше денег, чем необходимо.

Вице-президент федерации художественной гимнастики Украины и главный тренер национальной сборной Ирина Дерюгина сообщила о проблемах с финансированием перед подготовкой к Олимпиаде-2020.

Об этом Дерюгина сказала в интервью rbc.ua.

"На последнем совещании в Министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить. Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 млн гривен, а дают 4,9 млн. Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки", - отметила Дерюгина.

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Она также отметила, что если государство не обеспечит выезды гимнасток на соревнования, то спортсменки сами не поедут: "У родителей нет таких денег. Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике - под угрозой срыва".

Дерюгина объяснила, почему гимнасткам важно выезжать на соревнования:

"С начала года идет целый ряд международных соревнований и выездов на них. Подготовка - это билеты, гостиницы, питание, ничего лишнего. 95% всех соревнований проходят в первой половине года, до начала Олимпийских игр. Если наши спортсменки пропускают выезды, это влияет на рейтинг, на имидж и на саму подготовку к Олимпиаде. Гимнастки сейчас готовят новые программы, их нужно обкатать. Плюс на международных соревнованиях мы хотя бы в нормальных условиях выступаем, а не в нищенском и низком зале как у нас в Киеве. Это тоже очень важно".

"А сейчас у всех просто шок. Совершается диверсия против спорта. Нервничают тренеры, спортсмены", - сказала Дерюгина, добавив, что "власть превращает нас в посмешище и не может обеспечить даже необходимый минимум".

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что финансирование украинского спорта в следующем году возрастет.