Стал известен состав сборной Украины по хоккею на матчи квалификационного турнира Олимпиады-2022

Сборная Украины в рамках квалификации сыграет в Казахстане.

Сборная Украины отправилась в казахстанский Нур-Султан на матчи квалификационного турнира Олимпиады-2022.

XSport.ua стал известен состав, в котором команда будет выступать в отборочном турнире.

В состав команды вошли 23 игрока: 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих.

Вратари: Кирилл Кучер ("Белый Барс"), Никита Гордюшин ("Кременчуг"), Артур Оганджанян ("Твин Сити Тандер", США)

Защитники: Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все - "Донбасс"), Павел Таран, Владимир Алексюк (оба - "Белый Барс"), Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба - "Кременчуг"), Игорь Мережко ("Хумо", ВХЛ)

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Нападающие: Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба - "Днепр"), Александр Костиков, Никита Буценко (оба - "Донбасс"), Роман Благой, Сергей Бабинец (оба - "Белый Барс"), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все - "Кременчуг"), Андрей Михнов ("Металлург", Беларусь), Дмитрий Нименко ("Стяуа", Румыния), Глеб Кривошапкин ("Огден Мустангс", США)

В рамках квалификационного турнира сборная Украины сыграет против Казахстана (6 февраля), Польши (7 февраля) и Нидерландов (9 февраля). В следующий раунд отбора пройдет одна команда.

Стоит отметить, что в состав украинской сборной могли войти пять игроков, которые проходили процесс натурализации: вратарь Олег Петров ("Днепр"), защитники Юрий Сильницкий ("Донбасс"), Сергей Афанасьев ("Днепр") и Владислав Грицких ("Кременчуг"), а также нападающий Илья Коренчук ("Донбасс"). Однако тренерский штаб сборной не сможет рассчитывать на них, так как паспорта для хоккеистов еще не готовы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что молодежная сборная Украины по хоккею смогла сохранить прописку в своем дивизионе на ЧМ.