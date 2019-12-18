Молодежный ЧМ по хоккею в Киеве: сборная Украины смогла сохранить прописку в дивизионе

Украинские хоккеисты в матче четвертого тура обыграли сборную Италии.

Сборная Украины в четвертом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IВ, который проходит в Киеве, встречалась со сборной Италии.

Украинцы одержали победу в серии буллитов.

Команды обменялись заброшенными шайбами еще в первом периоде, после чего никому так и не удалось выйти вперед.

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В серии буллитов свои попытки у украинской сборной реализовали Глеб Кривошапкин, Александр Пересунько и Денис Архипенко, тогда как у итальянцев отличился только Мануэль Оелер.

Италия U-20 - Украина U-20 - 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Кривошапкин (Матейченко, Пересунько) - 12:15, 1:1 - Оелер (Соельва) - 12:49,

Победный буллит: 1:2 - Архипенко - 65:00,

Сборная Украины одержала вторую победу на ЧМ и гарантировала себе сохранение прописки в Дивизионе IВ на следующий сезон. Украинская команда также претендует на бронзовые награды.

В заключительном матче украинцы 18 декабря сыграют против Эстонии.

Как сообщал УНИАН, ранее определился победитель молодежного ЧМ по хоккею.