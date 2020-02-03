Результативная игра украинца Михайлюка помогла Детройту победить в НБА (видео)

Украинец провел очередной удачный матч.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 13 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Денвера".

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Атакующий защитник провел на паркете 35 минут и помимо 13 очков совершил 4 передачи, 2 перехвата и 1 подбор. Средние показатели Михайлюка в нынешнем сезоне - 8,9 очка, 1,7 подбора и 1,7 перехвата за игру.

"Детройт" в итоге сумел победить "Денвер" в овертайме - 128:123 (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12). "Пистонс" занимают 11-е место в Восточной конференции.

Канал Smart Highlights на YouTube представил видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайлюк отметился очередным личным рекордом в НБА.