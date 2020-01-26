С личным рекордом: украинец Михайлюк провел яркий матч в НБА (видео)

Команда Святослава Михайлюка при этом проиграла.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 19 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклина".

Михайлюк провел на паркете 37 минут - это личный рекорд по количеству игрового времени для атакующего защитника за всю карьеру в НБА. Украинец набрал 19 очков, а также совершил 5 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

Команда украинца в итоге потерпела поражение - 111:121 ОТ.

Канал Smart Highlights на YouTube представил видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что баскетбольный матч в США завершился массовой дракой.