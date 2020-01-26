С личным рекордом: украинец Михайлюк провел яркий матч в НБА (видео)
10:33, 26 января 2020Другое
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Команда Святослава Михайлюка при этом проиграла.
Михайлюк набрал хорошую форму / фото: espn.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 19 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклина".
Михайлюк провел на паркете 37 минут - это личный рекорд по количеству игрового времени для атакующего защитника за всю карьеру в НБА. Украинец набрал 19 очков, а также совершил 5 подборов, 3 передачи и 1 перехват.
Команда украинца в итоге потерпела поражение - 111:121 ОТ.
Канал Smart Highlights на YouTube представил видео всех действий Михайлюка в матче.
УНИАН ранее сообщал о том, что баскетбольный матч в США завершился массовой дракой.
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