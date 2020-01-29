"Дверь упала в пяти метрах от нас": очевидец сделал фото сразу после крушения вертолета Коби Брайанта

Снимки сделал анонимный фотограф, который оказался на месте трагедии.

В сети появились фотографии с места крушения вертолета, на борту которого находился легендарный баскетболист Кобе Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь пассажиров, включая пилота.

Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, сделал фото сразу после крушения вертолета в Калабасасе и передал их foxsports.com.

Очевидец рассказал, что вместе со своим другом катался на велосипедах, когда увидел падение вертолета.

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"Был туман, и мы услышали, что вертолет летит низко. Он вышел из тумана и врезался в склон горы примерно в 60 метрах от того места, где мы находились. После столкновения появился огромный огненный шар. Одна из дверей вертолета упала примерно в пяти метрах от нас. Детали были посвюду, от вертолета практически ничего не осталось", - рассказал очевидец.

Он отметил, что они с другом "бросились к вертолету, чтобы посмотреть, можем ли мы чем-то помочь", но поняли, что в результате аварии никто не выжил. "Друг позвонил в 911, и мы оставались на месте трагедии до прибытия пожарного вертолета", - сказал мужчина.

"Мы не знали, что в вертолете был Коби Брайант, пока не вернулись на велопарковку. Сам тот факт, что разбился вертолет с людьми, уже был для нас настоящим шоком", - добавил он.

На фото, которые сделал очевидец, можно увидеть обломки вертолета и бушующий огонь.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США).

УНИАН также сообщал о том, что стали известны имена всех погибших в результате авиакатастрофы.