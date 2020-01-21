Вторая ракетка Украины Ястремская стартовала на Australian Open с разгромной победы (видео)
09:34, 21 января 2020Другое
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Украинская теннисистка разобралась с представительницей Словении.
Даяна Ястремская успешно преодолела первый круг / фото: twitter.com/australianopen
Украинка Даяна Ястремская прошла во второй круг на Australian Open.
В первом матче в Мельбурне украинская теннисистка обыграла словенку Кайю Юван, которая занимает в рейтинге WTA 126-е место.
Ястремская отдала сопернице лишь по одному гейму в каждом из сетов. Матч продлился 54 минуты, итоговый счет - 6:1, 6:1.
Во втором круге Ястремская встретится с датчанкой Каролин Возняцки, которая на данный момент занимает 36-е место в рейтинге WTA.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Леся Цуренко не смогла сотворить сенсацию в первом круге Australian Open.
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