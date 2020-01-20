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Украинская теннисистка Цуренко не смогла сотворить сенсацию на старте Australian Open

12:04, 20 января 2020
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Эшли Барти и Леся Цуренко / REUTERS

На старте турнира Цуренко проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

Украинка сумела выиграть первый сет, но затем разгромно проиграла во второй и третьей партиях. Итоговый счет - 7:5, 1:6, 1:6.

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Стоит отметить, что для Цуренко это был только второй матч в Туре после травмы локтя.

20 января на Australian Open должен был пройти матч с участием еще одной украинки Даяны Ястремской, но он был перенесен из-за дождя.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская уступила Эшли Барти в финале турнира в Аделаиде.

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