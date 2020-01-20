Украинская теннисистка Цуренко не смогла сотворить сенсацию на старте Australian Open

Леся Цуренко взяла первый сет в матче с первой ракеткой мира, но в итоге уступила.

Украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Australian Open после матча первого круга.

На старте турнира Цуренко проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

Украинка сумела выиграть первый сет, но затем разгромно проиграла во второй и третьей партиях. Итоговый счет - 7:5, 1:6, 1:6.

Читайте такжеКубок Дэвиса: определилось место проведения домашнего матча сборной Украины

Стоит отметить, что для Цуренко это был только второй матч в Туре после травмы локтя.

20 января на Australian Open должен был пройти матч с участием еще одной украинки Даяны Ястремской, но он был перенесен из-за дождя.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская уступила Эшли Барти в финале турнира в Аделаиде.