Известный мотогонщик погиб на Ралли Дакар (видео)

Падение оказалось для спортсмена последним.

В воскресенье, 12 января, на седьмом спецучастке знаменитого Ралли Дакар в Саудовской Аравии погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш.

Об этом сообщает пресс-служба гонки.

Трагедия произошла на 276-м километре утром. Гонсалвеш не справился с мотоциклом и упал. Медицинский вертолет сразу вылетел на место происшествия, но гонщик уже был мертв.

Гонсалвеша доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Для 40-летнего португальца это было 13-е участие в ралли-рейде. Он дебютировал в 2006-м году и четыре раза финишировал в топ-10, а его лучшим результатом было звание вице-чемпиона в 2015-м году.

Стоит отметить, что за всю историю Ралли Дакар погибло 29 гонщиков. Прошлый случай произошел в 2015-м году, когда в Аргентине от перегрева и обезвоживания скончался поляк Михал Херник.

УНИАН ранее сообщал о том, что французский футболист погиб в автокатастрофе.