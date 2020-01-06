Свитолина открыла сезон разгромным поражением в Австралии (видео)
12:33, 06 января 2020Другое
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Украинка уступила сопернице в двух сетах.
Свитолина без шансов уступила американке / фото: Jimmie48
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неудачно провела первый поединок нового сезона.
В первом круге турнира WTA в австралийском Брисбене украинка, получившая четвертый номер при посеве, встречалась с американкой Даниэль Коллинз.
Поединок продолжался 56 минут и завершился для Свитолиной разгромным поражением - 1:6, 1:6. В первом гейме украинка не реализовала 4 шанса на брейк. Девушки встречались между собой впервые.
Danielle Collins wraps up a big win!— WTA (@WTA) 6 января 2020 г.
Beats former champion Svitolina 6-1, 6-1!#BrisbaneTennispic.twitter.com/lEXCrKDEzq
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.
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