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Свитолина открыла сезон разгромным поражением в Австралии (видео)

12:33, 06 января 2020
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Свитолина без шансов уступила американке / фото: Jimmie48

В первом круге турнира WTA в австралийском Брисбене украинка, получившая четвертый номер при посеве, встречалась с американкой Даниэль Коллинз.

Поединок продолжался 56 минут и завершился для Свитолиной разгромным поражением - 1:6, 1:6. В первом гейме украинка не реализовала 4 шанса на брейк. Девушки встречались между собой впервые.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина