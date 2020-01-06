Свитолина открыла сезон разгромным поражением в Австралии (видео)

Украинка уступила сопернице в двух сетах.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неудачно провела первый поединок нового сезона.

В первом круге турнира WTA в австралийском Брисбене украинка, получившая четвертый номер при посеве, встречалась с американкой Даниэль Коллинз.

Поединок продолжался 56 минут и завершился для Свитолиной разгромным поражением - 1:6, 1:6. В первом гейме украинка не реализовала 4 шанса на брейк. Девушки встречались между собой впервые.

Danielle Collins wraps up a big win!



Beats former champion Svitolina 6-1, 6-1!#BrisbaneTennispic.twitter.com/lEXCrKDEzq — WTA (@WTA) 6 января 2020 г.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.