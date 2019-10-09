цей матеріал доступний українською

Украинка Козлова не смогла доиграть матч против сенсации Уимблдона в Австрии (видео)

16:39, 09 октября 2019
Другое
11 0
Козлова выиграла первый сет / фото: wtatennis.com

Соперницей украинки во втором раунде была 110-я ракетка планеты из США Кори Гауфф. Итоговый счет поединка - 6:4, 4:6, 0:2, отказ.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Лидируя с сетом и брейком, Козлова взяла медицинскую паузу из-за проблем с голенью.

После медицинской помощи Катерина проиграла 6 из 7 следующих геймов и приняла решение досрочно завершить борьбу.

На старте турнира Козлова сумела победить россиянку Анну Блинкову - 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5).

15-летняя Гауфф является самой молодой восходящей звездой женского Тура. Она стала известна после выхода в четвертый раунд Уимблдона.

УНИАН ранее сообщал, что украинки изменили позиции в обновленной версии рейтинга WTA.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#WTA#Катерина Козлова