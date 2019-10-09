Украинка Козлова не смогла доиграть матч против сенсации Уимблдона в Австрии (видео)

Украинская теннисистка отказалась от борьбы в третьем сете.

Украинка Катерина Козлова, которая является 83-й ракеткой мира, завершила борьбу на турнире категории WTA International в Линце (Австрия).

Соперницей украинки во втором раунде была 110-я ракетка планеты из США Кори Гауфф. Итоговый счет поединка - 6:4, 4:6, 0:2, отказ.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Лидируя с сетом и брейком, Козлова взяла медицинскую паузу из-за проблем с голенью.

После медицинской помощи Катерина проиграла 6 из 7 следующих геймов и приняла решение досрочно завершить борьбу.

At @WTALinz, @CocoGauff moves into the quarterfinals after Kozlova retired due to injury while trailing 4-6, 6-4, 2-0. pic.twitter.com/fJRnb2jYxn — WTA (@WTA) 9 октября 2019 г.

На старте турнира Козлова сумела победить россиянку Анну Блинкову - 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5).

15-летняя Гауфф является самой молодой восходящей звездой женского Тура. Она стала известна после выхода в четвертый раунд Уимблдона.

УНИАН ранее сообщал, что украинки изменили позиции в обновленной версии рейтинга WTA.