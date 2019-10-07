Рейтинг WTA: Ястремская установила новый рекорд, Свитолина потеряла одну позицию

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в карьере вошла в топ-25 мирового рейтинга.

7 октября был опубликован новый рейтинг WTA, в котором изменились позиции лучших украинских теннисисток.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская установила новый личный рекорд. Она впервые в карьере вошла в топ-25 и теперь занимает в мировой классификации 23-е место.

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и выпала из топ-3 - теперь она располагается на четвертой строчке. Обошла украинку Наоми Осака, которая выиграла турнир в Пекине.

Что касается других украинок в топ-100 мирового рейтинга, то Леся Цуренко опустилась на 73-е место (минус пять позиций), а Катерина Козлова поднялась на две строчки и занимает 83-ю позицию.

Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Даяна Ястремская уступила в финале теннисного турнира в Пекине в парном разряде.