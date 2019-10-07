Украинка Козлова в трехчасовой битве одолела россиянку на турнире в Австрии

Украинская теннисистка преодолела барьер первого раунда.

Украинка Катерина Козлова, которая является 83-й ракеткой мира, стартовала с победы на турнире категории WTA International в Линце (Австрия).

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Соперницей украинки была 66-я ракетка планеты из России Анна Блинкова. Итоговый счет поединка - 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5).

Катерина легко выиграла первый сет, однако во втором не реализовала два матч-бола на своих подачах и уступила на тай-брейке. В третьей партии Козлова в последний момент переломила ход матча и оформила итоговую победу. Матч длился 2 часа и 57 минут.

Следующей соперницей украинки будет победительница матча Штефани Фегеле (Швейцария) – Мария Саккари (Греция).

УНИАН ранее сообщал, что украинки изменили позиции в обновленной версии рейтинга WTA.