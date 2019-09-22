Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Россия подозревается в манипуляциях с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории

Сборная России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио.

Как сообщает The Telegraph, причиной для этого могут стать возможные манипуляции с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

Россия подозревается с подтасовкой допинг-проб спортсменов перед тем, как они были отправлены для проверки во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Читайте такжеРоссийского топ-хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина

В WADA подозревают, что в последние полтора года Россия проводила манипуляции, чтобы скрыть употребление допинга российскими спортсменами в прошлом.

Если информация о подтасовке допинг-проб подтвердится, WADA может повторно отстранить Российское антидопинговое агентство, а российские спортсмены не будут допущены к участию в ОИ-2020.

23 сентября WADA должно представить доклад о данных московской лаборатории.

Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщал УНИАН, ранее в России похвастались разрешением участвовать в Олимпиаде-2020.