Оскорбивший чемпионку Башенко уволен с поста президента Федерации велоспорта Украины
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который в июне оскандалился из-за своего публичного хамства в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей, уволен с занимаемой должности.
Об этом в Facebook сообщил юрист Юрий Юрченко.
Башенко был уволен по итогам внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины, которая состоялась сегодня, 20 августа.
Отметим, что чиновник возглавлял федерацию с 2015 года.
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Кто станет новым главой ФВУ - пока неизвестно.
Напомним, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой на Европейских играх не Соловей, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей в комментариях подчеркнула, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего Башенко оскорбил спортсменку, а также начал угрожать тем, что выгонит ее из сборной Украины за то, что она "открыла рот".
Как сообщал УНИАН, в июле в Киеве прошла акция в поддержку Соловей с требованием уволить Башенко.