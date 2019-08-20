Оскорбивший чемпионку Башенко уволен с поста президента Федерации велоспорта Украины

Александр Башенко отправлен в отставку по итогам внеочередной конференции ФВУ.

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который в июне оскандалился из-за своего публичного хамства в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей, уволен с занимаемой должности.

Об этом в Facebook сообщил юрист Юрий Юрченко.

Башенко был уволен по итогам внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины, которая состоялась сегодня, 20 августа.

Отметим, что чиновник возглавлял федерацию с 2015 года.

Читайте такжеНахамивший чемпионке президент ФВУ в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться (видео)

Кто станет новым главой ФВУ - пока неизвестно.

Напомним, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой на Европейских играх не Соловей, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей в комментариях подчеркнула, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего Башенко оскорбил спортсменку, а также начал угрожать тем, что выгонит ее из сборной Украины за то, что она "открыла рот".

Как сообщал УНИАН, в июле в Киеве прошла акция в поддержку Соловей с требованием уволить Башенко.